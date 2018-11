On nous l’a dit et répété : Emmanuel Macron est au bout du rouleau. Tellement claqué qu’il a pris quelques jours pour se reposer, loin de tout. Tellement loin de tout que son lieu de villégiature doit absolument rester secret. Tellement secret qu’il n’aura fallu que 24h pour que tout le monde en parle. Et ça, c’est bien pratique pour le président.