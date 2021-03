Profession président : gloire à celle qui a réussi à raconter TOUTE sa vie à Emmanuel Macron

Après sa visite dans un centre de formations à Stains, en Seine-Saint-Denis lundi, Emmanuel Macron s’est rendu dans un centre de vaccination à Bobigny. Le but de ce déplacement étant de remercier le personnel soignant, le chef de l’Etat a pris sa petite voix des moments dits « d’empathie ». Un ton qui n’a rien enlevé au débit mitraillette du président qui a posé question sur question sur question à tous ceux qui croisaient son chemin. En revanche, il a lui-même été bien plus frileux quand il a fallu répondre aux questions qu’on LUI posait. Du coup, on a remarqué qu’il avait développé des techniques d’esquives. Par contre, on salue bien bas celle qui a réussi à choper l’attention du président et à lui raconter toute son histoire jusqu’à la fin.