Profession président : les images inutiles de Macron en Egypte

Emmanuel Macron est en Egypte. C’est la première fois depuis 40 jours que le chef d’État quitte le territoire. Et la première fois depuis 40 jours que les journalistes ont eu accès un « pool ». Un « pool » c’est un média désigné (TF1 ou France 2) pour suivre le président et distribuer ensuite toutes ses images aux autres médias. Sauf que cette fois, à la place des heures et des heures de « pool », ils ont reçu 23minutes… complètement inutiles.