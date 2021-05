Profession président : la séance de thérapie d’Emmanuel Macron et l’Union européenne

Emmanuel Macron était au Parlement européen à Strasbourg ce dimanche pour assister à la conférence sur l’Avenir de l’Europe en présence de plusieurs chefs d’Etat de l’Union européenne. Après un an et demi de pandémie, après six mois de vaccination, après le Brexit, l’Europe a besoin d’une bonne thérapie.