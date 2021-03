Profession président : le bain de foule de l’autoroute du kiff pour Emmanuel Macron

La France recevait lundi l’Espagne à Montauban. Emmanuel Macron a accueilli le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, au cœur de la Préfecture du Tarn et Garonne. Et on sentait bien que notre chef d’État était en manque de bains de foule. Il s’en est donné à cœur-joie. Emmanuel Macron n’a pas eu droit à un bain de foule depuis tellement longtemps qu’on ne se rappelle plus quand. Alors, lundi, lorsqu’il a accueilli le Premier ministre espagnol, il était tout chose devant la foule rassemblée pour leur faire un coucou. En totale roue libre le président : ne sachant plus comment se comporter pendant un bain de foule, il a enquillé toutes ses techniques préférées. Le bisou lancé au loin, le coucou de la main, les mains jointes dites « Namasté », des moulinets avec les poignets et même quelques gestes non-identifiés. De la Préfecture du Tarn et Garonne donc, les deux hommes se sont rendus – à pieds – jusqu’à l’ancien collège des Jésuites, situé à tout juste 130 mètres de là. 130 mètres pendant lesquels Emmanuel Macron était en surkiff total. Il a croisé : une personne vaccinée, un facho, un chômeur, un fan de foot, un amoureux de Pétain et une femme à l’émotion très visible. Le tout sous les cris hallucinants des habitants de Montauban