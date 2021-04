Profession président : les 10 détails qui vous ont échappé pendant l’allocution de Macron

Mercredi soir, Emmanuel Macron s’est adressé aux Français pour la septième fois depuis le début de l’épidémie de Covid dans le pays. Il a donc parlé pendant 24 minutes qui, entre nous, auraient pu être résumées en dix secondes, mais bref. Comme à chaque fois que le chef de l’État prend la parole, on décortique avec minutie chaque détail de cette allocution car oui, il y a plein de détails qui vous ont peut-être échappé alors qu’ils sont d’une importance capitale. On en a même compté dix ! Le premier : Emmanuel Macron ne nous a pas dit bonsoir. D’ailleurs à bien y regarder, il ne dit jamais « Bonsoir ». Pourquoi les présidents sont-ils exemptés de la plus élémentaire politesse ? Mystère. Ensuite, il a aussi fait plusieurs bourdes durant son discours : il a par exemple parlé de « vaccinement » et des « 28 malades » hospitalisés en France. On a aussi pu constater que l’allocution avait été légèrement mise en scène avec un plan resserré sur le président en fin de prise de parole, pour mieux accentuer les déclarations du chef de l’État. On a enfin remarqué cette feuille posée devant les yeux d’Emmanuel Macron, les grosses approximations sur les chiffres de la campagne vaccinale ou encore la petite vie perso des mains du président.