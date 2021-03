Profession président : les pas si discrètes confidences d’Emmanuel Macron

Sur le plan de la vaccination, la France est… comment dire, à la traîne. Franchement à la traîne. Alors que le Royaume-Uni a déjà vacciné la moitié de ses adultes, soit 30 millions de citoyens, et pique chaque jour près de 800 000 personnes, la France des meilleurs jours en pique 50 000. Max. Mais ça, c’était avant. Parce que ce mardi, Emmanuel Macron était à Valenciennes pour l’ouverture d’un gigantesque « vaccinodrome ». Le but de ce déplacement : soutenir les soignants, montrer que la France accélère le rythme et, surtout, faire des petites confidences aux personnes présentes. Qui dit confidence dit secret et discrétion. C’est donc devant un parterre de micros et de caméras qu’Emmanuel Macron est allé faire ses « confidences ». À deux doigts de râler qu’on ne le laisse jamais en paix.