Emmanuel Macron était avec ses homologues européens cette semaine pour le sommet des 27, à Bruxelles. Et on les a vu tous se faire la bise – autant vous dire que ça leur prend une journée – on sait enfin si le chef d’État du Kazakhstan est un dirigeant comme les autres ou un dictateur et on a capté les images d’Emmanuel Macron qui parle du remaniement avec Angela Merkel.