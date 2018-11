Profession Président : Macron s'essaie au Flamand (et ça surprend)

Emmanuel Macron est au royaume des Belges en ce début de semaine. Après s’être entretenu avec le Premier ministre belge, il a passé le reste de la journée et la soirée avec le couple royal de Belgique. Le roi Philippe et la reine Madeleine ont organisé un grand dîner en l’honneur du chef de l’État et de son épouse, Brigitte Macron. Emmanuel Macron s’est ensuite rendu à l’université de Louvain, où il a été interpellé par des étudiants pas franchement contents.