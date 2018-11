Emmanuel Macron est claqué, crevé, au bout du rouleau. Du coup, il est allé se ressourcer à Honfleur avec son épouse Brigitte. Et au détour d’un bain de foule, on n’a donc pu découvrir le nouveau Alexandre Benalla. C’est lui qui désormais décide quand la presse a le droit d’approcher le président et quand elle n’a pas le droit.