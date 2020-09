Profession Président: on pense qu'Emmanuel Macron a quelque chose contre les Lituaniens

En savoir plus sur Yann Barthes

Emmanuel et Brigitte Macron sont en déplacement en Lituanie, ce beau pays coincé entre la Biélorussie et la Lettonie. Pays où le couple présidentiel ressemble beaucoup au couple français. Pays où les étudiants font l’effort de parler français pour faire plaisir à Emmanuel Macron. Pays où ce même président les a bien envoyé bouler. Alors même que c’est dans ce pays qu’il a, pour la première fois depuis longtemps, pu être applaudi ET encensé dans la rue.