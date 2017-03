Vendredi, c'était LA rencontre avec les têtes couronnées Kate et William pour François Hollande. Pour ce moment so british, les journalistes du monde entier étaient présents à l'Elysée pour couvrir l'événement. Vous en saurez plus sur Arthur Edward, un photographe anglais qui travaille pour le tabloïd "The Sun" et qui est une véritable star dans son pays.