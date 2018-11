Emmanuel Macron poursuit son "itinérance mémorielle" dans le nord et l'est de la France. Et il a, forcément, eu droit à plein de bains de foule. Sauf que dans ces bains de foule, il y a deux catégories de personnes : ceux qui répondent poliement que "tout va bien" quand le président leur demande si ça va... et les autres. Ce coup-ci, Macron est plutôt tombé sur les autres.