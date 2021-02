Profession président : toute la lourdeur française résumée en une vidéo

En savoir plus sur Yann Barthes

S’il n’y avait pas une épidémie mondiale en ce moment-même, Emmanuel Macron se serait rendu au Tchad cette semaine pour assister au sommet du G5-Sahel. Covid oblige, il a participé à la réunion en « distanciel » comme on dit, depuis un petit bureau installé dans la Salle des Fêtes de l’Elysée. Alors on s’imagine qu’ils ont été chercher un bureau un peu sympa, une jolie chaise, un micro et un flacon de gel hydro alcoolique, installé deux ou trois caméras et basta. Ce serait bien vite oublier qu’ici, c’est la France et qu’en France, rien n’est jamais aussi simple qu’il n’y paraît. Non, pour installer ce simple bureau, il aura fallu le concours de près de 10 personnes, d’un chevalet, d’une perceuse et des heures et des heures de négociations et de réflexions. Une vraie allégorie de la lourdeur de l’administration française.