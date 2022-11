Projet de loi “immigration” : la création d’un titre de séjour pour les “métiers en tension” fait polémique

Olivier Dussopt, ministre du Travail et Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur ont dévoilé lors d’un entretien au Monde, mercredi 2 novembre, les détails du nouveau projet de loi “immigration”. Ce texte prévu au premier semestre 2023, vise à améliorer les procédures et faciliter l’insertion des travailleurs étrangers. Trois semaines après le meurtre de la jeune Lola, cette loi doit introduire une série de mesures pour rendre les “obligations de quitter le territoire français” (OQTF) plus efficaces. En effet, la jeune fille de 12 ans a été tuée par une ressortissante algérienne qui était visée par une OQTF. De plus, Olivier Dussopt souhaiterait mettre fin avec des conditions, au délai de carence qui empêche les demandeurs d’asile de travailler pendant les six premiers mois de leur arrivée en France. Il voudrait également créer un titre de séjour pour les “métiers en tension”, ce qui faciliterait le recrutement des personnes dans les secteurs qui peinent à trouver de la main-d’œuvre. Cette annonce a beaucoup choqué la droite et l’extrême-droite qui craignent un “appel d’air” de migrants. Plusieurs ministres ont été envoyés sur toutes les matinales pour expliquer cette mesure et dissiper les craintes.