Projet du plus grand oléoduc du monde : Total au tribunal

L’action en justice lancée par six associations écologistes contre le projet pétrolier de Total en Ouganda et en Tanzanie a abouti, mercredi 7 décembre, à une audience au tribunal judiciaire de Paris. Ces associations dénoncent le projet pharaonique du plus grand oléoduc du monde qui traversera ces deux pays. La production de pétrole estimée grâce à ces forages est colossale : 230 000 barils par jour. Ce projet s’intitule Eacop et coûte 10 milliards de dollars. La firme multinationale française est jugée pour avoir manqué à son devoir de vigilance. Total se justifie en invoquant l’intérêt des populations locales et les milliers d’emplois qu’ils vont créer. Paul Moisson, Héloïse Grégoire et Arthur Després étaient au tribunal judiciaire de Paris. Le verdict est attendu pour le 28 février prochain.