Non parce qu’on pourrait se dire : ok, on est reconfinés, on va refaire du pain et des tartes, regretter d’avoir fait des enfants, faire ses réunions Zoom en pyjama parce que c’est bon, on connaît la chanson. Mais on ne refera pas les mêmes erreurs. S’il vous plaît.