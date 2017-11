Un an + 1 jour après l’élection de Donald Trump à la tête de la Présidence des Etats-Unis. Face à la montée de Trump, des hommes américains issus de trois groupes historiques ont voulu créer une musique de résistance. Ils viennent de Rage Against the Machine, de Cypress Hill et de Public Enemy. Ensemble, ils ont donc formé « Prophets of Rage ». Ils sont ce soir dans Quotidien ! Extrait de l’émission Quotidien du Jeudi 9 novembre 2017 - Partie 2