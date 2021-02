Protoxyde d’azote: un "gaz hilarant" aux conséquences neurologiques lourdes

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis plusieurs mois, les autorités et les médias alertent sur l’explosion de la consommation de protoxyde d’azote. Cette drogue légale et pas chère, connue pour ses effets hilarants, est très appréciée chez les plus jeunes. Et c’est encore pire depuis le début de l’épidémie de Covid. Problème : cette drogue, considérée comme inoffensive et festive par les jeunes, peut en réalité avoir des conséquences dramatiques. Paul Gasnier s’est rendu dans un hôpital de Villeurbanne, près de Lyon, où sont admis aux urgences de nombreux consommateurs pour troubles neurologiques.