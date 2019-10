Le PSG affronte l'OM ce dimanche 27 octobre. On le sait, chez Quotidien, on a un supporter de chaque équipe : Étienne Carbonnier est un parisien convaincu et Azzeddine Ahmed-Chaouch ne jure que par Marseille. Du coup, ils ont décidé de jouer le match avant le match. Sur FIFA.

