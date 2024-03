Psychose en Allemagne après le scandale des écoutes russes

Les services secrets de Vladimir Poutine sont parvenus à enregistrer une conversation entre hauts-gradés de l’armée de l’air allemande. Au cours de cette conversation de 38 minutes, rendue publique sur internet par la propagandiste en chef du Kremlin, on peut entendre le haut commandement allemand discuter de sujets très sensibles, et surtout très confidentiels. De quoi déclencher une vague de paranoïa dans toute l’Allemagne.

