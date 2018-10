Non, la démission de Gérard Collomb n’est pas une crise politique. Non, la démission de Nicolas Hulot n’était pas une crise politique. Non, l’affaire Benalla n’était pas une crise politique. Non, les relations tendues avec l’armée n'étaient pas non plus une crise politique. Et toujours non, l’affaire Bayrou n’était pas une crise. En fait, ils ont raison les LREM : ce n’est pas une crise, c’est une façon de procéder.