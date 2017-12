Pujadas, Leymergie, Angot, Praud… L’année média 2017 en 5 min

Julien Bellver revient sur une année média riche en événements. Un mercato de fou. Exit David Pujadas, William Lemergie et Thomas Sotto (On vous rassure, ils ont tous retrouvé une maison). Welcome Anne-Sophie Lapix, Laurent Bignolas et Patrick Cohen, leurs remplaçants - Mais 2017 a surtout été l'année des gros clashs. Dans l'ordre, on retient celui de Pascal Praud et le rappeur Rost sur CNEWS, Christine Angot face à Fillon dans "l'émission politique" et toujours la même Angot, sur le plateau de ONPC face à Sandrine Rousseau. Extrait Quotidien du 22 décembre