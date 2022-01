Q++ 2022 : Collard rallie Zemmour, Pécresse patine et Macron refuse le débat

Un de plus pour Éric Zemmour, un de moins pour Marine Le Pen. Après les départs de Jérôme Rivière et de Damien Rieu, Éric Zemmour s'offre le soutien de Gilbert Collard, un autre désormais-ex ami de la candidate du Rassemblement national. Chez Les Républicains, la bulle Valérie Pécresse est-elle en train d'éclater ? Après l'engoument de sa victoire à la primaire de la droite, la candidate est au point mort dans les sondages. Cette campagne qui peine à démarrer, on la doit aussi à Emmanuel Macron. En ne se déclarant pas officiellement candidat, le chef de l'État bloque la course et s'évite les débats. Comme tous les dimanches, Quotidien ++ 2022 fait le point sur la semaine politique.