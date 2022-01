Q++ 2022 : Jean-Michel "Ibiza" Blanquer, l’imbroglio de la primaire populaire, et Jadot vs Macron au Parlement européen

Nouvelle semaine, nouvelle polémique. Ce lundi, Mediapart a révélé que Jean-Michel Blanquer était en vacances à Ibiza lors de son interview au Parisien. Interview dans laquelle il avait détaillé le très décrié protocole sanitaire à destination des écoles. Toute la semaine, le ministre de l’Education a dû se justifier face aux critiques de l’opposition et au timide soutien de son propre camp. La primaire populaire de la gauche, pas encore commencée et pourtant très critiquée, est-elle déjà un fiasco ? Entre les candidats se refusant à y participer, ceux dont la participation n’est pas claire et ceux qui changent d’avis, c’est à n’y plus rien comprendre. Pour rajouter de la confusion à la confusion, les organisateurs de la primaire de la gauche sont eux aussi sous le feu des critiques. Emmanuel Macron inaugurait cette semaine la présidence française de l’Union européenne. Au Parlement européen, où le président a fait un discours pour détailler sa stratégie pour les six mois à venir, l’opposition a vu une occasion trop belle pour être manquée. A la tribune, les eurodéputés français se sont succédés et ont fait pleuvoir les critiques sur Emmanuel Macron, l’écologiste et candidat à l’Elysée, Yannick Jadot, en tête.