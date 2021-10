Q++ 2022 : "l'humour" selon Zemmour, la com' du congrès LR et le retour surprise d'Hollande

Cette semaine, impossible de passer à côté de l'image d'Éric Zemmour braquant des journalistes au détour des allées du salon MILIPOL. Un simple fait "d'humour" pour le polémiste qui n'a pas fait rire grand monde, si ce n'est lui. Chez Les Républicains, maintenant que tous les aspirants à l'Élysée se sont mis d'accord pour participer au Congrès, il est temps de passer à la phase "communication", avec plus ou moins de subtilité. Enfin, un retour surprise qu'on n'attendait pas vraiment : celui de François Hollande. L'ancien président publie "Affronter", son dernier livre et profite de sa tournée de promo pour taper sur Emmanuel Macron et pour donner des leçons, pas toujours biens reçues, à la gauche.