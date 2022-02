Q++ 2022 : Macron tarde à se déclarer, Taubira se plante et Le Pen tente de se relancer

Au programme de cette nouvelle semaine très politique : Emmanuel Macron rend fou candidats et journalistes en repoussant toujours plus l'annonce officielle de sa candidature ; Christiane Taubira devait rassembler la gauche, mais malgré sa victoire à la primaire populaire, l'union semble perdue de vue ; Marine Le Pen, court-circuitée par Éric Zemmour qui lui rafle ses meilleurs soutiens, fait son possible pour relancer sa campagne. Toute l'actu politique est à retrouver dans le Q++ 2022.