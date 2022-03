Q++ 2022 : Pécresse dégringole, Macron sans turbulence

À moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, Valérie Pécresse continue sa dégringolade dans les sondages. La candidate de la droite, qui voulait s'imposer comme adversaire incontournable d'Emmanuel Macron, est désormais relayée à la cinquième place, derrière Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Emmanuel Macron, quant à lui, déroule une campagne sans accroc et sans difficulté. Sans contradiction et sans confrontation surtout.