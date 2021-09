Q++ 2022 : Zemmour sème le trouble

Pas encore candidat et pourtant omniprésent, Éric Zemmour squatte le terrain médiatique et sème le trouble dans la campagne de la droite et de l'extrême-droite. Prisé par l'électorat populaire de Marine Le Pen, mais aussi par celui plus bourgeois des Républicains, le polémiste pourrait rebattre les cartes de l'élection présidentielle s'il venait à officialiser sa candidature. Ce dimanche, Q++ revient sur une semaine politique chargée avec Yaël Goosz, chef du service politique de France Inter.