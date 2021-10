Q++ 2022 : Zemmour talonne Le Pen, les Verts peinent à s'unir

Les écolos ont parlé : leur champion pour 2022 sera Yannick Jadot. Mais sera-t-il suivi par sa rivale, Sandrine Rousseau ? Forte de son score à la primaire, elle pourrait lui préférer un autre candidat, plus en phase avec sa ligne radicale. Côté droite, Marine Le Pen poursuit sa dégringolade. Alors que sa présence au second tour semblait assurée, la candidate du Rassemblement national s'effondre dans les sondages au profit d'Eric Zemmour qui ne cesse de grimper. Et tout ça, sans être candidat. Ce dimanche, Q++ spécial 2022 débriefe l'actu politique de la semaine avec Caroline Vigoureux, journaliste à l'Opinion.