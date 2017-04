Q comme Kiosque : Vincent Dedienne démonte tout sur son passage  

Il est de retour... Et en grande forme ! Vincent Dedienne n'a pas pris de vacances mais il a décidé de tout ravager sur son passage. Comme chaque semaine, il revient sur l'actualité à sa façon, forcément unique. Yann Barthès élu journaliste le plus crédible du Paf ? Les sondages ne peuvent pas se tromper ! Fillon qui "ne demande pas qu'on l'aime" ? Pas de souci ! Et pour finir, Vincent Dedienne inaugure sa nouvelle rubrique, intitulée "Les gens sont géniaux, non ? Oh si ! Oh si !"