Q comme Kiosque : Le FN vise la quarantaine  

On ne sait pas si Vincent Dedienne aime les jours fériés mais nous on aime Vincent Dedienne quand il vient debriefer l'actu un jour de commémoration.... Ce type est complètement fou... Et sa revue de presse du jour est à classer parmi les meilleures des meilleures... Il revient forcément sur les couv. du jour et un scoop : Vincent Dedienne a un accès direct à tous les grands du monde...