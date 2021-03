QFMTV : Alison Wheeler récite sa poésie contre l’ennui

Cette semaine dans son QFMTV, Alison Wheeler nous parle du 4ème vaccin, le Johnson & Johnson. Un vaccin qui réunit toute la virilité et la puissance de Dwayne Johnson à la douceur romantique du chanteur/surfer à collier dent de requin Jack Johnson. Dans un autre registre – celui de l’infox - pour lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes, ces derniers devront marcher sur des talons de 12, porter 6kg de charge mentale et une serviette hygiénique au moins une semaine par mois. Et comme tous les mercredis soir, Alison Wheeler répond aux questions des téléspectateurs. Cette semaine, elle répond à Nelly qui voudrait savoir si les mariages reportés vont pouvoir avoir lieu, à Didier qui se demande combien il faut vacciner de personnes par jour pour arriver aux 40 millions de vaccinés promis d’ici fin août, à Christopher qui veut savoir à quoi vont ressembler les centres de vaccination XXL et à Clément qui trouve qu’on s’emmerde un peu en ce moment quand même.