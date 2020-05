QFMTV : Alison Wheeler répond à toutes vos questions sur le bisou, la bise, le sex-appeal du masque, …

En savoir plus sur Yann Barthes

Pour cette spéciale « Bisou », Alison Wheeler, experte diplômée de l’International School of Brigitte Lahaie répond à toutes vos questions sur le « bisou ». Comment survivre quand on est tactile et qu’on ne peut plus toucher personne à cause du Coronavirus ? Est-ce que le masque dope le sex-appeal des hommes comme la barbe en son temps ? Comment rester chaleureux tout en respectant les gestes barrières ? Alison Wheeler a la réponse.