QFMTV : Alison Wheeler vous emmène sur la West Coast

Une fois n’est pas coutume dans cette atmosphère morose, Alison Wheeler est venue nous partager une nouvelle heureuse cette fois. Bien sûr que non : il n’y a plus eu de nouvelles heureuses depuis 2020. En revanche, elle répond toujours aux questions des Français qui se demandent s’ils pourront partir en vacances cet été, ce qu’il se passe avec le vaccin AstraZeneca, comment fonctionnent les auto-tests de dépistage du Covid, à quoi sert le « passeport vert » et si, une fois pour toutes, on va être reconfinés ou non.