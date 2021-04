QFMTV : Alison Wheeler vous fait aimer les choses simples de la vie

En cette journée spéciale écologie, Alison Wheeler continue de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Parmi lesquelles la plus importante, la plus philosophique aussi peut-être : et si, finalement, tout ça ne nous rappelait pas juste d’aimer les choses simples ?