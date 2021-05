QFMTV : les prévisions Bobo Futé pour le week-end de l’Ascension

Cette semaine dans son QFTMV, Alison Wheeler revient sur l’arrêt des commandes d’AstraZeneca en Europe et fait un point sur l’info trafic du week-end de l’Ascension avec Bobo Futé avant de répondre aux questions des téléspectateurs. Ce mercredi, Emilio, 19 ans, lui demande quand il pourra enfin être vacciné, Hervé veut savoir si on peut embrasser ses proches une fois qu’on a été vacciné, Clothilde se demande si l’interdiction des 10km est bien levée et Charles s’interroge sur l’intérêt d’ouvrir les parcs d’attractions… sans les attractions.