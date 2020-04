QFMTV : Stop Covid, attirances inattendues et déconfinement, Alison Wheeler répond à toutes vos questions

En savoir plus sur Yann Barthes

Avec son doctorat en éolienne, Alison Wheeler brasse du vent comme personne. Elle est donc tout à fait indiquée pour être, elle aussi, de ces experts qu’on voit partout sur les plateaux télé. Et ça tombe bien, parce qu’on a encore plein de questions sur le possible « tracking » des malades du Covid-19, les masques, le déconfinement et ce truc un peu bizarre qui fait que certaines et certains trouvent Edouard Philippe de plus en plus séduisant.