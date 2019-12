Qoulisses : l'interview Contexte de Gilles Marchand et Elodie Polo-Ackermann, ceux derrière la série "Gregory" de Netflix

Le 16 octobre 1984, le corps du petit Gregory, 4 ans, est retrouvé dans la Vologne. Trente-cinq ans plus tard, personne n'a été reconnu coupable du crime et l'affaire continue de passionner les foules. Gilles Marchand et Elodie Polo-Ackermann sont derrière la série "Gregory", diffusée sur Netflix, qui retrace l'enquête autour de l'assassinat du petit garçon. A l'occasion de leur passage sur le plateau de Quotidien, on est allés les rejoindre en coulisses pour réaliser leur interview Contexte.

En savoir plus sur Yann Barthes