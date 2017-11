Elle est réalisatrice, scénariste, plasticienne et photographe. Après avoir reçu un César d’honneur et une Palme d’or d’honneur, elle a reçu le 11 novembre dernier, un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Elle est la première femme réalisatrice à recevoir cette récompense. Tout juste rentrée d’Hollywood, et encore en « jetlag », nous avons posé quelques questions à la formidable Agnès Varda pour Qoulisses.