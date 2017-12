Il nous a fait rire avec Les Nuls, et ses films « Didier », « Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre » ou « RRRrrrr!!! » sont devenus cultes. Acteur, réalisateur, scénariste, producteur et même animateur télé, il revient cet hiver en Père Noël dans son dernier film « Santa & Cie ». Nous sommes allés dans sa loge pour parler cinéma, musique et coiffure... C’est la magie de noël avec Alain Chabat pour Qoulisses !