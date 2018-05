Elle a 22 ans, vient de Bruxelles, et ce n’est pas seulement la soeur du rappeur Roméo Elvis. Elle fait les premières parties de Damso, et collabore avec de nombreux artistes issus du rap mais elle revendique un style plus pop et coloré. À l’occasion de sa venue sur le plateau pour interpréter "La loi de Murphy", nous sommes allés lui poser quelques questions dans sa loge. C’est Angèle pour Qoulisses !