Diva béninoise et ambassadrice internationale de l’UNICEF. Elle est devenue une icône et une femme influente dans le monde. Elle vient de sortir « Celia » un album en hommage à la chanteuse cubaine Celia Cruz. Et à l’occasion de sa venue dans l’émission, nous lui avons posé quelques questions en loge : sa musique, ses origines, son engagement humanitaire, ses convictions… C’est Angélique Kidjo pour Qoulisses !