Qoulisses avec Arthur Lochmann, philosophe charpentier

Et si les métiers manuels pouvaient nous aider à reprendre notre vie en mains ? C’est en tout cas ce que pense Arthur Lochmann, ancien spécialiste du droit et de la philo qui a tout plaqué pour devenir charpentier. C’était il y a dix ans et il ne regrette rien, rien de rien.