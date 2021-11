En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Christophe Beaugrand et Ghislain Gérin voulaient un enfant plus que tout au monde. Ensemble, ils n’ont reculé devant aucun obstacle pour réaliser leur souhait de fonder une famille. Aujourd’hui papas d’un petit Valentin, ils racontent leur histoire et leur bataille dans « Fils à papa(s) ».