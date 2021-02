En savoir plus sur Yann Barthes

Emile Coddens a 23 ans et il est vigneron à Amboise, dans le Val de Loire. Depuis septembre dernier, il est aussi devenu une star sur Tik Tok. Chaque jour, il apprend à ses 300 000 abonnés les détails de son métier, partage sa passion et remplit une mission d’utilité publique : nous apprendre à bien boire du vin – et toujours avec modération.