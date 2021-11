Qoulisses avec Jérôme Fourquet & Jean-Laurent Cassely

Pour comprendre la France d’aujourd’hui, son économie, ses paysages, ses nouveaux modes de vie, mais aussi ses chansons, ses célébrités ou ses intellos, il faut absolument lire « La France sous nos yeux » de Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassely. Jérôme Fourquet est analyste politique, directeur du département Opinion à l’IFOP. Jean-Laurent Cassely est journaliste, essayiste et spécialistes des modes de vie et des nouveaux mouvements. Ensemble, ils nous parlent de « La France sous nos yeux ».