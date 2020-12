En savoir plus sur Yann Barthes

Avec le confinement, les théâtres et les cinémas doivent de nouveau fermer leurs portes. Et tant pis pour les spectacles en cours, ceux qui devaient démarrer, ceux qui devaient se monter, se répéter, se créer. Jonathan Lambert, qui devait jouer son dernier spectacle à l’Européen au mois de novembre, a pourtant encore plein de choses à raconter. On le retrouve dans nos Qoulisses.