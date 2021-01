En savoir plus sur Yann Barthes

On ne l’avait pas reçu depuis longtemps et on est très contents de retrouver Kad Merad sur le plateau de Quotidien à l’occasion de sa pièce « Amis » au théâtre de la Michaudière à Paris. Cette fois, Kad Merad est à la fois comédien et metteur en scène : il a dirigé Lionel Abelanski et Claudia Tagbo, à qui il donne la réplique. Interrompues pour cause de Covid. On le retrouve dans nos Qoulisses.