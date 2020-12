En savoir plus sur Yann Barthes

Marylène Patou-Mathis est préhistorienne et directrice de recherche au CNRS. Elle publie cet automne « L’homme préhistorique est aussi une femme » pour débunker les fausses idées que l’on se fait sur l’homme de Néandertal. En réalité, les femmes étaient bien plus présentes à cette époque de notre Histoire qu’on ne l’a laissé penser. On en parle dans nos Qoulisses avec Marylène Patou-Mathis.